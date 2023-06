Congresso Usa impone paletti all'uso di ChatGPT per lo staff

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Il Congresso Usa impone dei paletti all'uso di ChatGpt da parte del suo staff. L'unica versione che può essere utilizzata, in base alle linee guida indicate, è quella a pagamento in quanto presenta importanti elementi per la tutela della privacy. ChatGpt può inoltre essere usata solo per "ricerca e valutazione" ma non può essere incorporata dal lavoro quotidiano. Nella chatbox si possono poi inserire solo informazioni "non sensibili" mentre è vietato il copia e incolla di testo o parti di testo non ancora pubblico. (ANSA).