Meta sfida Apple, lancia il nuovo visore a realtà mista

Arrivano più dettagli su Meta Quest 3, il visore a realtà mista (aumentata e virtuale) di nuova generazione che l'azienda di Mark Zuckeberg renderà disponibile in autunno. L'annuncio sui profili social del fondatore di Facebook, arriva qualche giorno prima della conferenza degli sviluppatori di Apple, il 5 giugno, in cui molto probabilmente l'azienda di Cupertino mostrerà la sua idea di visore.

"Meta Quest 3 è il primo visore per la realtà mista a colori ad alta risoluzione, 40% più sottile e più confortevole, display e risoluzione migliori - scrive Zuckerberg - Ha un chipset Qualcomm di nuova generazione con prestazioni grafiche raddoppiate e le nostre cuffie più potenti di sempre. E' in arrivo quest'autunno". Il prezzo del dispositivo si aggirerà intorno ai 500 dollari, mentre quello di Apple è previsto abbia un prezzo più alto. "Quest 3 - aggiunge il Ceo di Meta - sarà il modo migliore per sperimentare la realtà mista e virtuale in un dispositivo autonomo. Sarà compatibile con l'intera libreria di Quest 2 con altri titoli in arrivo. Maggiori dettagli alla nostra conferenza Connect il 27 settembre".

La società, intanto, dal 4 giugno abbassa i prezzi dei visori già in commercio Quest 2 e Quest Pro e con il prossimo aggiornamento software rinnova l'unità di elaborazione grafica e l'unità centrale di elaborazione promettendo un aumento delle prestazioni e della velocità su app e giochi.