Si riaccende la corsa al metaverso, Oppo lancia nuovi visori

Per diversi mesi il settore del metaverso è rimasto in attesa di novità, che ora stanno per arrivare. Dopo Meta, ad oggi l'unica compagnia ad aver messo in vendita un visore per il proprio metaverso, è Oppo a fare le sue mosse nel mondo della realtà "mista". In attesa di conoscere i RealityPro di Apple, visori che dovrebbero essere svelati lunedì alla conferenza per sviluppatori Wwdc 2023, i Mr Glass Developer Edition di Oppo rappresentano già una valida alternativa ai Meta Quest Pro. Il dispositivo della compagnia cinese promette esperienze sia di realtà virtuale che aumenta, "mista" appunto, grazie ad un sistema di videocamere che riescono ad aprire lo scenario circostante per consentire a chi indossa i visori di non perdere cognizione di ciò che ha attorno, sovrapponendo contenuti digitali all'ambiente reale. I Mr Glass si basano sulla piattaforma Snapdragon Xr2 Plus di Qualcomm, e non hanno bisogno di essere agganciati ad un computer per funzionare. Il nome stesso, Developer Edition, ne contraddistingue il primo, e attuale, pubblico di interesse: gli sviluppatori. Si tratta dunque di un visore che non è ancora pronto al debutto per il mercato di massa ma un modo, come spiega la stessa Oppo, per dare ai professionisti il tempo di capire come sfruttare la realtà mista e creare nuove esperienze e applicazioni.

"Tecnologie come la realtà aumentata hanno un enorme potenziale ma la strada è ancora lunga, potrebbero volerci degli anni per portarla al grande pubblico" ha detto alla Cnbc, Xu Yi, direttore della divisione Xr di Oppo. "Di sicuro, la realtà aumentata diventerà popolare come gli smartphone e il suo mercato sarà sovrapponibile a quello odierno dei telefonini". I Mr Glass Developer Edition saranno messi in vendita, inizialmente in Cina, nella seconda metà dell'anno, in numero limitato e solo agli sviluppatori.