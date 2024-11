Coppa Davis: l'Italia è in semifinale. Decisivo il doppio Sinner-Berrettini

L'Italia è in semifinale di Coppa Davis grazie al successo del doppio azzurro composto da Jannik Sinner e Matteo Berrettini per 6-4 7-5 sugli argentini Gonzalez-Molteni, che ha dato agli azzurri la vittoria per 2-1 nel quarto con l'Albiceleste. Sabato in semifinale l'Italia affornterà l'Australia.

Sinner

Netta vittoria di Jannik Sinner su Sebastian Baez nel secondo confronto di Italia-Argentina di Coppa Davis a Malaga: il n.1 del mondo si è imposto per 6-2 6-1. Ora la situazione tra le due nazionali è 1-1, per l'accesso alla semifinale sarà decisivo il doppio.

Sinner

Nel primo singolare, brutta sconfitta per Lorenzo Musetti. Il tennista toscano è stato battuto da Francisco Cerundolo 6-4 6-1 che ha conquistato il primo punto per l'Argentina

LA VIGILIA

"Siamo concentrati sull'obiettivo" dice il capitano Filippo Volandri nella conferenza stampa della vigilia della sfida dei quartcontro l'Argentina. "Le condizioni sono diverse ma in Italia abbiamo giocatori che si abituano velocemente. Siamo felici di essere qui, e pronti. Anche Jannik, a giudicare dall'ultima settimana, lo è". Volandri ha ringraziato anche chi è rimasto a casa.

"Siamo nel mezzo di un percorso iniziato quattro anni fa. Ho cinque ragazzi straordinari qui, e anche tanti a casa. Mi vorrei soffermare su chi non è qui oggi e mi ha dato piena disponibilità ad esserci fino all'ultimo, per ogni evenienza. Bisogna riconoscere alla squadra, che non è fatta solo da me e dai cinque ragazzi qui, ma da tutti quelli che ne hanno fatto parte e ne faranno parte, un grande senso di appartenenza", ha detto il capitano azzurro

Riproduzione riservata © Copyright ANSA