China Open: Sinner oggi in semifinale a Pechino, l'azzurro incontra il cinese Bu Yunchaokete

Dopo aver battuto il ceco Jiri Lehecka, n.37 del ranking, Jannik Sinner approda alle semifinali dell'Atp 500 di Pechino: l'azzurro incontra il cinese Bu Yunchaokete, 96 del ranking, che ha battuto il russo Andrey Rublev (testa di serie numero 4) per 7-5 6-4 in un clima da stadio al centrale del Diamond Court.

L'incontro è atteso per le 13 ora italiana.

"Non lo conosco per niente come giocatore. Cerco di capire un po' prima, poi devo sentire in campo - ha spiegato l'italiano -, ma sta giocando un tennis incredibile, forse il suo migliore. Anche nei tornei precedenti ha giocato molto bene, qualificandosi anche agli Us Open. È un giocatore molto duro da affrontare", ha concluso Sinner.

L'altra semifinale in programma è tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev che ha avuto la meglio con facilità su Flavio Cobolli per 6-2 6-4.

Sono invece già in finale, la quinta stagionale, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che nella semifinale del China Open hanno battuto l'olandese Wesley Koolhof e il croato Nikola Mektic. In finale affronteranno la coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten.

