China Open: Sinner-Bu 4-5. Primo set all'altoaetesino

Dopo aver battuto il ceco Jiri Lehecka, n.37 del ranking, Jannik Sinner approda alle semifinali dell'Atp 500 di Pechino: l'azzurro incontra il cinese Bu Yunchaokete, 96 del ranking, che ha battuto il russo Andrey Rublev (testa di serie numero 4) per 7-5 6-4 in un clima da stadio al centrale del Diamond Court.

LA DIRETTA - Sinner-Bo 4-5 nel secondo set

Nono game: Bu stavolta chiude il gioco senza rischiare.

Ottavo game: nessun problema per Jannik, che tiene il servizio.

Settimo game: il cinese annulla due palle break a Sinner. Nulla di fatto per l'altoatesino.

Sesto game: frazione facile per l'azzurro, 45-15.

Quinto game: Bu annulla una palla break a Sinner poi chiude il gioco.

Quarto game: ancora nessun break, Sinner non cede.

Terzo game: scambi senza brividi, il cinese tiene il suo gioco.

Secondo game: Jannik ha vita facile, archivia con il 45-15.

Primo game: in battuta Bo, che non cede il terreno.

Sinner porta a casa il primo set imponendosi sul cinese Bo per 6-3

Jannik non sbaglia e chiude il primo set al nono game.

Bo rischia il secondo break nell'ottavo game ma riesce a spuntarla.

Sinner non sbaglia, il settimo game è suo.

Break facile di Jannik nel sesto game dopo un quinto gioco tiratissimo.

Brivido per Sinner, sotto per 15-40 nel quinto game. L'azzurro annulla tre palle break ed va più volte in vantaggio prima di chiudere il gioco.

Bu archivia in fretta il quarto game 45-15.

Jannik porta a casa il terzo game.

Secondo game combattuto, con Sinner che sfiora il break.

Primo game all'altoatesino.

LA VIGILIA

"Non lo conosco per niente come giocatore. Cerco di capire un po' prima, poi devo sentire in campo - ha spiegato l'italiano -, ma sta giocando un tennis incredibile, forse il suo migliore. Anche nei tornei precedenti ha giocato molto bene, qualificandosi anche agli Us Open. È un giocatore molto duro da affrontare", ha concluso Sinner.

L'ALTRA SEMIFINALE

Due mesi dopo i Giochi Olimpici, Carlos Alcaraz torna a giocare una finale. Lo spagnolo si è qualificato per l'ultimo atto del China Open grazie alla vittoria in due set contro Daniil Medvedev: 7-5, 6-3 lo score in favore del n. 2 del seeding. La quarta vittoria consecutiva di Alcaraz contro il russo, la terza in altrettanti confronti nel 2024.

IL DOPPIO

Sono invece già in finale, la quinta stagionale, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che nella semifinale del China Open hanno battuto l'olandese Wesley Koolhof e il croato Nikola Mektic. In finale affronteranno la coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten.

