Us Open, Djokovic: 'Buon esordio, devo trovare il ritmo sul cemento'

Novak Djokovic ha esordito all'Us Open con una vittoria nella notte italiana contro il moldavo Radu Albot, battuto per 6-2, 6-2, 6-4, pur ammettendo alla fine di aver avuto "molti alti e bassi".

"Ma è normale - ha proseguito il serbo, fresco campione olimpico -. Ci sono stati i Giochi sulla terra battuta e non giocavo sul cemento da quasi sei mesi, sto trovando il ritmo e per questo ci vuole un po' di tempo". Il serbo si è poi detto entusiasta dell'ambiente a Flushing Meadows, dove "le sessioni notturne (il match si è concluso poco prima delle 24 ora di New York, ndr) qui sono le migliori al mondo. C'è un'energia incredibile e con la nuova regola di quest'anno che consente alla folla di muoversi, succedono un sacco di cose". Nel prossimo turno, Djokovic affronterà il connazionale Laslo Djere, che ha eliminato in cinque set il tedesco Lennard Struff in 3 ore e 53 minuti per 6-7, 6-1, 6-7, 6-4, 6-2. "La cosa bella di uno Slam è che hai un giorno di recupero tra due partite. Migliorare, è quello di cui ho bisogno e il mio ginocchio sta bene, toccando ferro", ha concluso il n.2 al mondo.



Gli italiani in campo

Tra gli azzurri in tabellone, oggi scenderanno in campo il numero 1 Atp Jannik Sinner, che incontrerà l'americano McDonald, e Fabio Fognini che troverà dall'altra parte della rete il ceco Machac. In campo anche Bellucci, Cobolli e Sonego. Nella notte italiana farà invece il suo esordio americano la numero 5 Wta Jasmine Paolini che affronterà la canadese Bianca Andreescu, vincitrice del torneo nel 2019. In campo anche Errani e Cocciaretto. Un primo turno positivo, invece, ieri per Lorenzo Musetti - numero 18 del ranking e fresco della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi - che ha sconfitto in quattro set lo statunitense Reilly Opelka e Matteo Berettini, vincitore, in tre set, contro lo spagnolo Ramos-Vinolas. Delusione, invece, per Nardi e Darderi che si fermano rispettivamente contro lo spagnolo Bautista Agut e l'argentino Baez. Tra le azzurre è passata, invece, al secondo turno Bronzetti, mentre Trevisan è stata sconfitta dalla statunitense Townsend.

Berrettini supera Ramos-Vinolas, è al secondo turno

Matteo Berrettini ha superato l'ostacolo costituito da Albert Ramos-Vinolas per accedere al secondo turno dell'US Open, ultimo Slam dell'anno, in corso sul cemento di Flushing Meadows. Il tennista romano ha superato lo spagnolo in tre set: combattuto il primo, conclusosi 7-6(7/2); più agevoli per lui i successivi: 6-2, 6-3.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA