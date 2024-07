Tennis: Sinner si cancella da Atp Bastad 'devo riposare'

Le Olimpiadi di Parigi sono ora la priorità di Jannik Sinner. L'altoatesino, n.1 del ranking mondiale, dopo l'uscita di scena nei quarti a Wimbledon, superato in cinque set da Medvedev, ha preferito fermarsi per recuperare, assecondando il consiglio dei medici e decidendo di rinunciare al torneo Atp 250 di Bastad in programma la prossima settimana e scelto proprio in vista del torneo olimpico di fine mese.

Con una storia su Instagram Sinner ha annunciato la sua decisione: "Mi spiace dover annunciare che devo rinunciare a partecipare al torneo di Bastad la prossima settimana per un problema di affaticamento. Non è una decisione facile perché mi sarebbe piaciuto giocare, ma il mio team ed i medici mi hanno consigliato che sarebbe stato meglio prendermi del tempo per riposare e recuperare - ha postato Jannik sui social -. Spero in futuro di riuscire a giocare a Bastad perché ho sentito che è un gran bel torneo".



Il malore accusato ieri nel corso del terzo set del quarto di finale di Wimbledon contro il russo Daniil Medvedev (probabilmente un virus, come spiegato poi dallo stesso Sinner) ha indotto il team e i medici a consigliare all'altoatesino un momento di riposo dopo le fatiche di questa prima parte del 2024 che lo hanno visto scalare la classifica Atp e diventare, primo italiano nella storia, numero uno al mondo.

Ora Sinner ha il tempo di ricaricare le pile in vista dell'appuntamento a cinque cerchi dove l'altoatesino si presenterà con grandi aspettative: "La stagione su erba è finita, ora ci sono le Olimpiadi, uno degli eventi principali dell'anno - aveva detto ieri in conferenza stampa - un ultimo sforzo sulla terra e poi mi concentrerò sugli Us Open e gli altri grandi tornei sul cemento, una superficie su cui mi piace giocare".







Riproduzione riservata © Copyright ANSA