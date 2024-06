Roland Garros: si gioca la finale del singolare femminile Paolini-Swiatek 2-3 LIVE

Roland Garros: si gioca la finale del singolare femminile Paolini-Swiatek 2-3



PRIMO SET

Swiatek accelera e si porta in vantaggio.

Contro break a zero nel quarto gioco per la polacca.

Nel terzo gioco l'azzurra strappa il servizio alla numero 1.

Primi due giochi senza problemi, le due avversarie conservano il servizio.

Alle 15 Jasmine Paolini scende in campo nella finale del singolare femminile, contro la strafavorita polacca Iga Swiatek, numero 1 del mondo e dominatrice degli ultimi tornei, fra i quali quello di Roma.

Jasmine ha conquistato la sua prima finale di un torneo del Grande Slam in età matura, a 28 anni, dopo una carriera disputata nell'ombra: piccola di statura ma con una determinazione che non ha eguali ha superato giovedì per 6-3 6-1 la giovanissima Mirra Andreeva. Una rivincita sulla 'stangona' 17enne russa, una delle tenniste emergenti del circuito, che un mese fa l'aveva battuta sulla terra battuta di Madrid.

"Grazie a quelli che mi seguono, anche da casa, e 'merci beaucoup' a chi è qui. Negli ultimi anni ho imparato che sognare è la cosa più importante", ha detto la tennista toscana dopo l'incontro conquistando il pubblico parigino con il suo sorriso.

E sarà festa a Bagni di Lucca, dove è cresciuta questa atleta di padre italiano e madre polacca di origini ghanesi. Jasmine un anno fa lottava per rimanere tra le prime cento tenniste al mondo, poi l'esplosione: terzo turno agli Australian Open di gennaio, vittoria del torneo Wta 1000 di Dubai e ora la finale a Parigi dove affronterò la numero uno al mondo Iga Swiatek. La Paolini è la terza italiana a centrare la finale del Roland Garros dopo Francesca Schiavone e Sara Errani. Lunedì l'italiana sarà la numero 7 al del ranking Wta. Comunque vada, il percorso parigino di Jasmine, non si fermerà oggi, perché domani scenderà di nuovo in campo nella finale del doppio femminile, in coppia con Sara Errani.

