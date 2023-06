Roland Garros: Alcaraz batte Tsitsipas ed è in semifinale

Uno straripante Carlos Alcaraz ha eliminato Stefanos Tsitsipas ed in semifinale al Roland Garros affronterà Novak Djokovic. Senza storia l'andamento dei primi due set che lo spagnolo, numero 1 del mondo, ha vinto 6-2, 6-1 in 68 minuti. Tsitsipas, apparso ben presto sfiduciato e via via sempre più incapace di organizzare una reazione, non riusciva a trovare la misura per replicare al gioco aggressivo di Alcaraz, che alternava colpi potenti e profondi a palle smorzate di precisione chirurgica.

Più equilibrato il terzo set, nel quale Alcaraz si è trovato avanti 4-1, per poi incappare in un passaggio a vuoto che ha permesso all'avversario di risalire fino al 5 pari, dopo aver annullato tre match point. Si è arrivati al tie-break, che Alcaraz - ritrovata la giusta concentrazione - ha chiuso sul 7-5 a proprio favore, dopo 2h12' di gioco.