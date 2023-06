Roland Garros: Cerundolo ko, Rune si qualifica ai quarti

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Il danese Holger Rune si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros, battendo in cinque set l'argentino Francisco Cerundolo. Il ventenne scandinavo, n.6 al mondo, è uscito vincitore dal tie break del quinto set (10-7), col punteggio di 7-6, 3-6, 6-4, 1-6, 7-6, in quattro ore di gioco. Il suo prossimo avversario sarà il norvegese Casper Ruud, n.4. (ANSA).