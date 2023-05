Sara Errani è stata eliminata al secondo turno dal torneo del Ronald Garros, battuta per 6-3, 6-0 dalla rumena Irina-Camelia Begu, n.27 del ranking e del seeding. La romagnola, n.73, era in vantaggio per 3-2 nel bilancio dei precedenti.

L'azzurro Matteo Arnaldi è stato eliminato al secondo turno dal torneo del Ronald Garros. Il sanremese 22enne si è arreso in quattro set al canadese Shapovalov, che si è imposto 6-2, 3-6, 6-3, 6-3 in poco meno di tre ore di gioco