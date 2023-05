Roland Garros: Cobolli non può nulla contro Alcaraz, perde 3-0

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Flavio Cobolli era chiamato ad un'impresa improba, battere Carlos Alcaraz, ma si è dovuto arrendere allo strapotere del tennista spagnolo. Il 21ennne fiorentino, numero 159 dell'Atp, è stato battuto in tre set per 3-0 (6-0, 6-2. 7-5): dopo i primi due set nei quali non è mai entrato in partita, l'italiano nel terzo set ha cercato di approfittare del calo di concentrazione dell'avversario ma ha ceduto l'ultimo turno di battuta ed ha perso l'incontro.

Alcaraz, numero 1 Atp, è il favorito al Roland Garros. (ANSA).