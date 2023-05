Internazionali: addetto insultato, Binaghi lo invita in tribuna

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, ha scritto all'addetto ai lavori che il 12 maggio è stato offeso con insulti razzisti a ridosso del Pietrangeli dove stava giocando Fabio Fognini. Il presidente federale lo ha invitato in tribuna a vedere con lui una partita degli Internazionali, lasciando aperto l'invito fino alla finale, ma per ora il ragazzo ha declinato spiegando che in questi giorni preferirebbe rimanere da solo. Il giovane ha anche lasciato il suo lavoro da steward durante la manifestazione, con la ditta che gestisce il servizio che lo ha contatto i giorni successivi all'accaduto per accertarsi di come stesse. (ANSA).