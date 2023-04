Tennis: Miami, la finale donne è Kvitova contro Rybakina

(ANSA) - ROMA, 01 APR - La ceca Petra Kvitova ha raggiunto la kazaka Elena Rybakina nella finale del torneo di Miami dopo aver battuto la rumena Sorana Cirstea 7-5, 6-4. La n. 12 del mondo, 33 anni, proverà a conquistare un nono titolo nel WTA 1000, categoria appena sotto gli Slam, a cinque anni dall'ultimo vinto a Madrid. Ma dovrà confrontarsi con un'avversaria in gran forma in questo momento, alla ricerca del "Sunshine Double" sulla scia della vittoria a Indian Wells, doppietta conquistata nello stesso anno solo da quattro giocatrici finora: Steffi Graf due volte, Kim Clijsters, Victoria Azarenka e Iga Swiatek. Nel frattempo è tornata a prendere il sopravvento contro la Cirstea (n. 74), con la settima vittoria in undici confronti (ANSA).