Tennis: Wta Indian Wells, la finale sarà Rybakina-Sabalenka

Sarà tra la 23enne kazaka Elena Rybakina e la 24enne bielorussa Aryna Sabalenka la finale del torneo Wta 1000 di Indian Wells, in California.

Numero 10 al mondo e vincitrice a Wimbledon lo scorso anno, la Rybakina ha battuto 6-2 6-2 in semifinale la 21enne polacca Iga Swiatek, numero 1 del mondo e campionessa in carica del torneo californiano. La n.2 della classifica mondiale Sabalenka ha invece superato per 6-2 6-3 la 27enne greca Maria Sakkari, n.7 in Wta. .