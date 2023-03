Tennis: Indian Wells; Medvedev batte Tiafoe e va in finale

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Il russo Daniil Medvedev si è qualificato per la finale del torneo di Indian Wells, battendo in due set lo statunitense Frances Tiafoe, col punteggio di 7-5, 7-6. Per Medvedev è il 19/o successo di fila nel circuito, in cui ha vinto gli ultimi tre tornei cui ha partecipato: Rotterdam, Doha e Dubai Il secondo finalista del Masters 1000 californiano sarà deciso dal match tra l'azzurro Jannik Sinner e dallo spagnolo Carlos Alcaraz. (ANSA).