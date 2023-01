Classifica Atp: Djokovic è il numero 1, salto record

Nessuno come Novak Djokovic. Il serbo inizia la sua 374ma settimana da numero 1 ATP. Il decimo titolo all'Australian Open, il suo ventiduesimo Slam, gli ha permesso non solo di eguagliare i major di Rafa Nadal, il più vincente nei tornei più prestigiosi in calendario. Diventa anche il primo, da quando esistono i Pepperstone ATP Rankings nel 1973, a passare direttamente dalla quinta alla prima posizione in classifica. Il finalista dell'Australian Open Stefanos Tsitsipas guadagna una posizione, sale al numero 3. Il greco ha 875 punti da recuperare su Djokovic e la possibilità di riprovare l'aggancio in vetta nei prossimi mesi. A febbraio, infatti, perderà 480 punti (finale a Rotterdam e semifinale ad Acapulco), ma a marzo tra Indian Wells e Miami ne vedrà uscire solo 135. Due buoni piazzamenti nei Masters 1000 negli USA, dove Djokovic salvo deroghe da parte del governo statunitense non sarà presente, potrebbero cambiare le sue prospettive.





Nonostante la sconfitta contro il sudafricano Lloyd Harris all'Australian Open, Lorenzo Musetti guadagna una posizione in classifica e ritocca il best ranking. E' infatti numero 18, dietro a Sinner 17/o, eguagliando la miglior classifica di Omar Camporese e dell'attuale presidente dell'ATP Andrea Gaudenzi. Da quando esiste il ranking ATP, solo sette italiani hanno raggiunto una classifica migliore: Adriano Panatta (n.4), Matteo Berrettini (6), Corrado Barazzutti (7), Fabio Fognini, Jannik Sinner (9), Paolo Bertolucci (12) e Marco Cecchinato (16). Questa settimana l'Italia presenta sei giocatori in Top 100 e diciassette fra i primi 200 del mondo. Migliorano il best ranking anche Francesco Passaro (111, +9) dopo i quarti al Challenger di Tenerife, Matteo Arnaldi (130, +4) e Mattia Bellucci (407, +10) che si è qualificato per il main draw dell'Australian Open e così è entrato per la prima volta in Top 150 nei Pepperstone ATP Rankings.