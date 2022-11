Nuovo trionfo Djokovic, sue le Atp Finals di Torino

Ancora un trionfo per Novak Djokovic che a Torino ha vinto le Atp Finals imponendosi sul norvegese Ruud per 7-5 6-3 nella sfida per il titolo. I tennista di Belgrado ha battuto Casper Ruud 7-5, 6-3 in un'ora e 32 minuti. E' una vittoria storica per Djokovic, che tocca i sei successi in carriera alle Atp Finals ed eguaglia così il record di Roger Federer.