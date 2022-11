Tennis: Atp Finals; vittoria con brivido per Arevalo e Rojer

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - Sono Arevalo e Rojer ad aprire la terza giornata di Atp Finals, il salvadoregno e l'olandese hanno trovato la prima vittoria nel torneo. Dopo la sconfitta all'esordio contro Glasspool-Heliovaara, la coppia è riuscita a superare Granollers e Zeballos, ma con il brivido. Dopo il primo set in discesa, vinto per 6-1 in appena 22 minuti, Arevalo e Rojer cedono nel secondo per 6-7 e la vittoria arriva soltanto al terzo, con il parziale di 10-7. Ora il Pala Alpitour si scalda per la seconda gara di Nadal, costretto a vincere contro Auger-Aliassime dopo la sconfitta contro Fritz. L'inizio della sfida è previsto per le 14. (ANSA).