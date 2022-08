Us Open: biglietti a ruba dopo annuncio ritiro Serena Williams

(ANSA) - NEW YORK, 11 AGO - La decisione di appendere la racchetta al chiodo da parte di Serena Williams ha fatto schizzare la vendita dei biglietti per gli Us Open. Secondo l'organizzazione del torneo di tennis americano, subito dopo l'annuncio, solo martedì scorso - il giorno dell'annuncio della campionessa - sono stati venduti circa 13 mila biglietti, di cui 4.500 per la serata di apertura e nonostante non sia certa la presenza della Williams. Il torneo inizierà il 29 agosto.

Williams, soprannominata The Queen e 23 volte campionessa del Grande Slam, è considerata una delle più grandi atlete di tutti i tempi. A quasi 41 anni ha deciso di dare l'addio al tennis per fare la mamma e anche per avere un secondo figlio. (ANSA).