Djokovic, Wimbledon è la mia ispirazione a vincere

"Ho perso le parole per dire cosa significhi questo torneo per me, è il più speciale, mi ha ispirato a diventare un giocatore". E' il primo commento a caldo, dal Centrale di Wimbledon, di Novak Djokovic, che con la finale vinta su Kyrgios oggi sale a sette titoli all'All England Club, di cui gli ultimi quattro di fila. "Per me il tennis era l'erba - ha aggiunto il serbo - da quando vidi Sampras vincere qui. Questo è il campo più speciale al mondo, con un'erba perfetta: e questo torneo ha la storia più prestigiosa". Poi i complimenti a Kyrgios: "Giocherai molte altre finali, non solo a Wimbledon"