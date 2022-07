Wimbledon: Ebden e Purcell vincono il torneo di doppio

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Gli australiani Matthew Ebden e Max Purcell, finalisti agli Australian Open di gennaio, hanno vinto il primo torneo di un Grande Slam a Wimbledon, battendo i campioni croati in carica Nikola Mektic e Mate Pavic. Ebden e Purcell hanno vinto il super tie-break del quinto set, chiudendo il match per 7-6 (7-5), 6-7 (3-7), 4-6, 6-4, 7-6 (10-2) dopo una maratona di 4h11'. Sono la prima coppia australiana a vincere sui campi in erba di Wimbledon dai tempi di Todd Woodbridge e Mark Woodforde nel 2000. (ANSA).