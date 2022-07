Tennis: 34 anni e n.103, tedesca Maria in semifinale a Wimbledon

A 34 anni, mamma di due bimbe, n.103 al mondo vola in semifinale a Wimbledon. Continua sull'erba dello slam londinese la favola della tedesca Tatjana Maria che ai quarti ha battuto la connazionale Jule Niemeier (97/a del ranking) in tre set con il punteggio di 4-6, 6-2, 7-5. La tennista, diventata mamma per la seconda volta lo scorso anno, non aveva mai superato il terzo turno di una Major. Giovedì affronterà per un posto in finale la tunisina Ons Jabeur o la ceca Maria Bouzkova.