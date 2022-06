Tennis: Race to Turin, Berrettini in 12/a posizione

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Dopo 84 giorni di assenza a causa dell'operazione alla mano destra, i due successi consecutivi sull'erba di Stoccarda e del Quuen's hanno rilanciato Matteo Berrettini nella corsa per un posto alle Nitto ATP Finals, in programma al Pala Alpitour di Torino dal 13 al 20 novembre. Il 26enne romano è risalito fino al 12/o posto nella Pepperstone Race to Turin, la graduatoria basata sui soli piazzamenti stagionali che a fine anno permetterà di individuare i qualificati alla seconda edizione italiana delle Nitto ATP Finals. Grazie ai 500 punti ottenuti con il titolo al Queen's ne ha guadagnati cinque rispetto alla scorsa settimana: il suo è l'incremento più significativo fra gli attuali Top 15.

Intanto sono iniziate le qualificazioni al torneo di Wimbledon, con 16 tennisti italiani impegnati nel tabellone maschile. Sono tre gli incontri da vincere per accedere al main draw del torneo londinese.