Tennis: Parigi; Sonego al 2/o turno, battuto tedesco Gojowczyk

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Lorenzo Sonego si è qualificato per il secondo turno del Roland Garros. Il torinese ha superato in tre set (6-2, 6-2, 6-1) il tedesco Peter Gojowczyk. Domani Sonego affronterà il portoghese Joao Sousa, numero 63 del mondo.

Torneo già finito invece per Jasmine Paolini, n.55 WTA, che ha ceduto 4-6 6-1 7-6(10-5), dopo oltre due ore di gioco, alla rumena Irina-Camelia Begu, n.63 del ranking. L'incontro era stato interrotto ieri sera dalla pioggia all'inizio della frazione decisiva. (ANSA).