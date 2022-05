Tennis: Internazionali; out Sonego, Shapovalov al 2/o turno

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Lorenzo Sonego, dopo la semifinale dello scorso anno, è stato eliminato subito al primo turno degli Internazionali di Roma. Passa Denis Shapovalov in tre set con il punteggio di 7-6, 3-6, 6-3. Match che poi si è surriscaldato sul finire del secondo set tra il tennista canadese e il pubblico per un punto contestato con il giudice di sedia. "Chiudete quella c***o di bocca" è stata la frase rivolta da Shapovalov ad alcuni tifosi che lo beccavano dagli spalti della Grand Stand Arena. E poi ancora verso un tifoso 'vieni qui, vieni qui'.

Situazione che poco dopo si è calmata con il terzo set svoltosi normalmente. (ANSA).