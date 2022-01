Tennis, Australia: fuori anche Musetti, ko contro De Minaur

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Lorenzo Musetti, n.60 del ranking Atp, è stato eliminato dagli Australian Open di tennis, in corso a Melbourne. L'azzurro ha ceduto al padrone di casa Alex De Minaur, n.42 del mondo e 32/a testa di serie del torneo, che si è imposto per 3-6, 6-3, 6-0, 6-3. Il 22enne di Sydney punta allo Slam di casa per la quinta volta e ha raggiunto per due volte il terzo turno (2019 e 2021). Musetti, nato a Carrara, a Melbourne in carriera ha vinto il titolo Juniores nel 2019 ed era alla terza partecipazione, la prima in assoluto nel 'main draw'.

