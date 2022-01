Tennis: Australia; sorteggio, azzurra Giorgi con la n.1 Barty

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Il sorteggio dell'Australian Open femminile, torneo al via lunedì prossimo, ha sistemato nella stessa parte del tabellone la n.1 del mondo, l'australiana Ashleigh Barty, e la detentrice del titolo, la giapponese Naomi Osaka, che potrebbero trovarsi di fronte già negli ottavi di finale. Con loro ci sono anche le due azzurre iscritte: Camila Giorgi, che farà il suo esordio con la russa Potapova, e Jasmine Paolini, che se la vedrà con la romena Ruse.

La marchigiana, n.33 del mondo e testa di serie n.32, è quindi in possibile rotta di collisione al terzo turno proprio con l'australiana n.1, reduce dal successo nel torneo Wta di Adelaide e che sogna di vincere lo slam di casa. La toscana Paolini, se arrivasse al terzo turno, potrebbe invece dover sfidare la n.5 al mondo, la greca Maria Sakkari. Quanto alla Osaka dopo l'esordio contro la colombiana Osorio, avrebbe sul suo cammino nel terzo incontro la campionessa olimpica Belinda Bencic.

Nell'altra parte del tabellone, la numero 2 del mondo, Aryna Sabalenka, esordirà contro la wild card australiana Sanders.

Esordio di fuoco per la vincitrice degli ultimi US Open, la britannica Emma Raducanu, contro la vincitrice degli US Open 2017, la statunitense Sloane Stephens. (ANSA).