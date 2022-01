Tennis:legali Djokovic, esentato vaccino per contagio a dicembre

(ANSA-AFP) - MELBOURNE, 08 GEN - Il n.1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato esentato dalla vaccinazione contro il Covid-19 perché ha contratto il virus a dicembre. Lo hanno annunciato i suoi avvocati in un documento depositato in tribunale in Australia. "La data del primo test positivo per il Covid è stata registrata il 16 dicembre 2021", si legge in un documento depositato presso il tribunale federale, che cerca di ribaltare il rifiuto del suo visto per entrare in Australia e partecipare agli Australia Open di tennis.

Djokovic - hanno aggiunto i suoi avvocati - ha chiesto di essere trasferito dal centro in cui è stato costretto ad alloggiare a Melbourne in modo da poter allenarsi prima degli Australian Open.

Djokovic è alloggiato al Centre Park Hotel dal suo arrivo in Australia nonostante le sue richieste di trasferimento.

