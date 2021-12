Tennis: Australian Open; ancora incerta presenza di Djokovic

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Gli organizzatori degli Australian Open non sono ancora sicuri se il campione uscente Novak Djokovic sarà in campo a Melbourne a gennaio. Lo rivela il sito della Bbc. Il serbo non ha svelato pubblicamente se si sia fatto vaccinare contro il Covid. Tutti gli atleti e lo staff che prenderanno parte al torneo devono essere vaccinati o avere un'esenzione medica, secondo le indicazioni del governo australiano. "Se Novak si presenta, sarà vaccinato o avrà un'esenzione medica", ha detto il direttore del torneo Craig Tiley. Quest'ultimo è fiducioso che lo spagnolo Nadal sarà presente, nonostante sia positivo al Covid. L'Australian Open scatterà il 17 gennaio, ma i tennisti inizieranno ad arrivare in Australia la settimana prossima. Djokovic fa parte del fronte dei tennisti che ancora non si sono fatti vaccinare, il serbo ha più volte fatto notare di non avere intenzione di farlo a breve.

