Padel: mondiali; Italia approda ai quarti di finale

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - L'Italia del Padel approda ai quarti di finale dei mondiali in corso a Doha, in Qatar. La squadra maschile ha superato il Belgio in una sfida che era uno scontro diretto per il passaggio del turno.

I primi a scendere in campo sono stati Andres Britos e Denny Cattaneo che dopo un primo set combattuto contro la coppia belga vinto per 6-3 hanno giocato il secondo set in assoluto controllo senza perdere un game. Nel secondo match Simone Cremona e Marcelo Capitani soffrono il primo set contro gli avversari ma riescono a portare a casa al tie break il primo set. Nel secondo set break italiano sul 3 a 2 e partita chiusa sul 6-3.

In mattinata le azzurre hanno affrontato la Danimarca vincendo senza particolare difficoltà per 3 a 0. Primo posto per l'Italdonne che chiude a punteggio pieno con 3 vittorie con Belgio, Olanda e appunto la Danimarca. (ANSA).