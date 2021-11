Next Gen Finals: terza vittoria per Alcaraz

Terza vittoria consecutiva alle Next Gen ATP Finals per lo spagnolo Carlos Alcaraz, peraltro già qualificato per le semifinali del torneo milanese riservato alle promesse del tennis. Il 18enne di Murcia ha aperto la sessione pomeridiana affrontando l'argentino Juan Manuel Cerundolo, peraltro già eliminato, e si è imposto per 3-1 col punteggio di 4-0 4-1, 2-4, 4-3, in un' ora e 23 minuti.

Nel gruppo A il secondo l'accesso alla semifinale viene deciso nell'incontro tra Brandon Nakashima e Holger Rune. Per il gruppo B , in campo in serata le sfide Baez-Gaston e Korda-Musetti, con l'italiano in corsa per un posto tra i migliori quattro.