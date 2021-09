Atp San Diego: Sonego batte Basilashvili in due set

Esordio vincente per Lorenzo Sonego nel primo turno del San Diego Open, nuovo torneo Atp 250 con un montepremi di 600 mila dollari che si sta disputando sui campi in cemento della città californiana.

Il 26enne torinese, n.23 al mondo e 9 del seeding, ha battuto per 63-64, in poco più di un'ora e 15 minuti di partita, il georgiano Nikoloz Basilashvili, n.34 Atp. Sonego dovrà vedersela al secondo turno con l'americano Sebastian Korda (n. 42): è in pareggio il bilancio dei precedenti, con il piemontese a segno negli ottavi a Montpellier (veloce indoor) ed il 21enne di Bradenton, Florida, vincitore negli ottavi a Parma (terra rossa) sempre quest'anno.

Nella notte italiana è invece terminata l'avventura di Federico Gaio. Il 29enne di Faenza, n.154 del ranking, proveniente dalle qualificazioni, è stato battuto per 62-63, in poco meno di un'ora e 30 minuti di gioco, dall'argentino Diego Schwartzman, n.15 Atp e sesta testa di serie, che non aveva mai affrontato prima in carriera.