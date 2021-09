Laver Cup: Europa a un passo dal successo, conduce 11-1

Logica rispettata nella seconda giornata della Laver Cup di tennis, in corso a Boston: Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev hanno portato ciascuno due punti alla squadra dell'Europa, che conduce 11-1 nei confronti del Resto del mondo. Ora mancano solo due punti ai campioni del Vecchio Continente per vincere la manifestazione per la quarta volta in altrettante edizioni e quindi basterà un solo successo in quanto ciascuno vale tre punti.

Fresco vincitore del suo primo US Open, privando inoltre Novak Djokovic di un Grande Slam da calendario, il n.2 al mondo Medvedev ha fatto la sua parte battendo per 6-4, 6-0 il canadese Denis Shapovalov (n.12). In precedenza, Tsitsipas (n.3) ha sconfitto altrettanto facilmente (6-3, 6-4) l'australiano Nick Kyrgios, crollato al 95/o posto in classifica dopo una stagione da dimenticare.

Il tedesco Zverev (n.4) ha avuto più problemi per avere ragione dello statunitense John Isner (n.22), col punteggio di 7-6 (7/5), 6-7 (6/8) e 10-5 al super tie-break, una particolarità dell'evento. Infine, nella sessione notturna, il doppio Rublev-Tsitsipas ha avuto la meglio su Isner-Kyrgios per 6-7 (8/10), 6-3, 10-4.