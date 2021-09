Us Open: Bencic ai quarti di finale

Belinda Bencic, numero 12 al mondo, si è qualificata per i quarti di finale dell'Us Open, battendo 7-6 (14-12), 6-3 la polacca Iga Swiatek (numero 8).

Il punto di svolta dell'incontro è stata la vittoria del primo set al tie-break, durato 23 minuti e durante il quale la 24enne svizzera (medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo questa estate) ha finito per fare la differenza.

La sua avversaria ha avuto quattro set point, ma non li ha convertiti, ed è stata Bencic che è riuscita a portare a casa il set alla sua quinta occasione. La 20enne polacca, vincitrice del Roland Garros l'anno scorso, ha subito un duro colpo ed è stata poi travolta nel secondo set.

Bencic cercherà di raggiungere le semifinali che già aveva conquistato nel 2019. Prima dovrà battere l'americana Shelby Rogers (numero 43), che a sorpresa nel turno precedente ha eliminato dalle qualificazioni la numero 1 del mondo Ashleigh Barty, o la diciottenne britannica Emma Raducanu (numero 150).