Tennis: Charleston, Errani subito eliminata

Esordio amaro per Sara Errani nel 'Musc Health Women's Open', torneo Wta 250 con montepremi da 235mila dollari in corso sulla terra verde di Charleston, in South Carolina.

Nel primo turno la 33enne romagnola n.112 al mondo ha ceduto per 7-6(3) 6-3 in un'ora e tre quarti di gioco alla 28enne statunitense Christina McHale (n.89).