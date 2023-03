Cdm: Shiffrin in testa nel gigante di Soldeu, Bassino terza

(ANSA) - SOLDEU, 19 MAR - La statunitense Mikaela Shiffrin è in testa dopo la prima manche del gigante di Soldeu, ultima gara della stagione della coppa del mondo femminile di sci alpino.

Con il tempo di 55.60, la campionessa di Vail precede di sei decimi la canadese Valerie Grenier (56.22) e Marta Bassino (56.23).

Alle spalle dell'azzurra ci sono poi la polacca Maryna Gasienica-Daniel, la norvegese Thea Louise Stjernesund ela ticinese Lara Gut-Behrami, che è sesta a otto decimi netti da Shiffrin. Con temperature primaverili e su una bella pista con curve anche in contropendenza ma con fondo infido per una nevicata notturna, Federica Brignone è finita fuori per un errore dopo una ventina di secondi di gara. Stessa sorte anche per la slovacca Petra Vlhova e la svedese Sara Hector, e cioè per tre delle prime sette migliori atlete al via.

"Sono contenta nel complesso - ha dichiarato a fine manche Bassino -, pensavo di essere andata lunga sulle prime porte e anche sul dosso dove è uscita Federica. Ho cercato di rimanere concentrata e arrivare in fondo, ed è quello che farò anche nella seconda manche: radunare tutte le energie per rimanere concentrata". (ANSA).