Sci: Kriechmayr vince la discesa libera a Soldeu, Paris è 5/o

Successo n. 16 in carriera per l'austriaco Vincent Kriechmayr che in 1.26.59 ha vinto a Soldeu l'ultima discesa della stagione. Secondo posto per il tedesco Romed Baumann in 1.26.68 e terzo per il suo connazionale Andreas Sander in 1.26.72.

Il miglior azzurro - sulla non lunga ma impegnativa pista Aquila, con tracciatura eguale per uomini e donne ed un fondo progressivamente più lento per il sole ed il caldo - è stato Dominik Paris, 5/o in 1.26.86. Poi per l'Italia ci sono Mattia Casse 6/o in 1.26.89, ex aequo con il norvegese Aleksander Kilde, il vincitore della coppa, e Florian Schieder 9/o in 1.27.05.

Quella di oggi è stata poi l'ultima discesa del campione francese Johann Clarey, 42 anni e veterano del circo bianco che non ha mai vinto pur conquistando 11 podi. Suo però è il clamoroso record di velocità' in gara : 161.9 km/h realizzato a Wengen nel 2013.

Domani alle finali di coppa del mondo sarà la giornata dei superG con l'azzurra Elena Curtoni che indossa il pettorale rosso della leader.