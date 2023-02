Sci: Goggia, due ori mi mettono pressione per la libera..

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "Oggi ho fatto tanti piccoli errori, ma nel complesso è stata una buona gara che mi lascia speranza per la discesa libere". Sorride Sofia Goggia al termine del suo Super G ai Mondiali di sci in Francia nonostante il podio sia lontano. "Sono contenta per la Bassino - aggiunge l'azzurra ai microfoni della Rai riferendosi alla medaglia d'oro della compagna di squadra - Dopo la Brignone in combinata un'altro oro, tanto per non mettermi pressione in vista della discesa libera..... Sono senza voce ma mi alleno bene per la libera e sono fiduciosa" (ANSA).