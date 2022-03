Biathlon: Cdm; Hofer terzo a Kontiolahti

Giornata d'oro per il biathlon italiano con Lukas Hofer che conquista il primo podio stagionale, sia personale che per la squadra maschile, terzo nella pursuit di Kontiolahti. La vittoria, la sesta di fila, va al francese Quentin Fillon Maillet, con un errore, e con il tempo di 32'55″0, davanti a Lasser, niente errori, e 8″2 di distacco, quindi Lukas Hofer, a 8″8 con un errore. Fillon Maillet vince anche la coppa di specialità.

Si tratta dell'undicesimo podio per Lukas Hofer, e del primo sigillo che arriva quasi al termine di una stagione travagliata da infortuni e malanni vari. Ma ora il 32enne altoatesino è al livello dei migliori.

Thomas Bormolini chiude al 23/o posto con 3 errori e un ritardo di 1'55″6, Didier Bionaz è 34/o con 2 errori e 2'56″8 di svantaggio mentre resta fuori dai punti Tommaso Giacomel, 42/o con 3 errori e 3'42″1 di distacco.