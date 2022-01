Sci: Ryding vince slalom Kitzbuehel, fuori Vinatzer e Razzoli

(ANSA) - KITZBUEHEL, 22 GEN - Prima vittoria in carriera per l'inglese di 35 anni Dave Ryding in 1.41.26 nello slalom di Kitzbuehel davanti al norvegese Lucas Braathen in 1.41.64 e terzo , rimontando ben 21 posizioni, l'altro norvegese Henrik Kristoffersen in 1.41.91.

Grande delusione per l'Italia con Alex Vinatzer, al comando dopo la prima manche, finito fuori in quella decisiva sul tracciato disegnato dal tecnico Italiano Jacques Theolier che ha mandato in tilt molti atleti. Fuori cosi' anche Giuliano Razzoli, quarto dopo al prima manche, nel dosso finale poco distante dal traguardo mentre stava facendo una gran gara.

E fuori anche Stefano Gross che era decimo che ah seguito la sorte di ben alter 10 dei 30 atleti al via. Per l'Italia in classifica ci sono cosi' Tommaso Sala buon 6/o in 1.42.12 e Simon Maurberger 9/o in 1.42.27.

Domani, meteo permettendo, e' in programma la seconda discesa sulla Streif con Dominik Paris che cerca il riscatto dopo le delusioni nella gara di venerdi'. (ANSA).