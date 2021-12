Sci: Cdm; Shiffrin vince gigante 1 Courchevel, Brignone 7/a

(ANSA) - COURCHEVEL, 21 DIC - Netta vittoria n. 72 per la statunitense Mikaela Shiffrin che si e' imposta in 2.15.35 nel primo gigante di cdm di Courchevel con il tempo di . Per la campionessa americana - 26 anni, tre coppe del mondo, sei titoli mondiali, due ori olimpici - e' il 14/o successo in gigante.

Mikaela ha anche risorpassato Sofia Goggia tornando in testa alla classifica generale di coppa con 670 punti contro i 570 a cui e' invece rimasta ferma l'azzurra, finita sfortunatamente fuori mentre stava facendo una seconda manche eccellente nonostante una tracciatura parecchio angolata.

Dietro di lei la svedese Sara Hector in 2.16.21 e la svizzera Michelle Gisin in 2.16.43, primo podio stagionale per la campionessa elvetica afidanzata dell'azzurro Luca De Aliprandini che ha alle spalle una estate tribolata a causa di una mononucleosi.

Miglior azzurra Federica Brignone, quarta dopo al prima manche, ma vittima di un errore sul muro nella prova decisiva, in 2.17.96. Per l'Italia ce' poi, dopo una seconda manche decisamente più' angolata rispetto alla prima, Elena Curtoni in 2.20.47.

Domani a Courchevel ancora un gigante, recupero di quello non disputato a Killington con le azzurre che cercheranno subito il riscatto. Gli uomini invece domani sera gareggeranno nello speciale di Campiglio . (ANSA).