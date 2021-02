Sci nordico:mondiali;Klaebo oro nella sprint, Pellegrino 6/o

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Johannes Klaebo e Jonna Sundling sono i primi atleti a mettersi al collo una medaglia d'oro nelle sprint a tecnica classica ai Mondiali di Oberstdorf. Sesto posto per l'azzurro Federico Pellegrino.

La gara maschile ha visto il dominio dei norvegesi fino dai quarti. Klaebo e Valnes hanno superato i turni in coppia, mostrando di avere maggior velocità rispetto a tutti gli altri avversari. Solo in finale, e dopo essersi portati al comando, i norge hanno lasciato il gioco di squadra lanciando l'ultima volata, vinta da Klaebo, davanti a Valnes e Taugboel.

Pellegrino dopo una bella qualificazione con il terzo posto assoluto, ha dovuto già difendersi nei quarti, insidiato dal finlandese Joni Maki, riuscendo a regolarlo con una bella volata alle spalle di Taugboel. In semifinale, l'azzurro è rimasto ingabbiato nelle maglie dei norvegesi e dei russi, chiudendo al sesto posto la heat e rimanendo escluso dalla finalissima.

Nella gara femminile vittoria della svedese Jonna Sundling, davanti alla norvegese Maiken Caspersen Falla e alla slovena Anamarija Lampic.

Domani giornata di riposo in attesa delle skiathlon di sabato e delle Team sprint di domenica. (ANSA).