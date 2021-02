Cortina:15 azzurri convocati, Moelgg e Innerhofer 'veterani'

La FISI ha reso noti i nomi dei 15 azzurri convocati per i Mondiali di Cortina. Quasi tutti hanno gia' esperienza di competizioni iridate e alcuni sono gia andati a medaglie come Manfred Moelgg, Christof Innerhofer, Alex Vinatzer e Dominik Paris che a Cortina difendera' il titolo di superG Sono: Giovanni Borsotti , Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite (debuttante), Giovanni Franzoni (debuttante), Stefano Gross, Christof Innerhofer (per lui è il settimo mondiale, nel 2011 a Garmisch vinse 3 medaglie: oro in superG, argento in supercombinata e bronzo in discesa), Matteo Marsaglia, Manfred Moelgg (è il suo nono Mondiale; ad Aare 2007 vinse la medaglia d'argento in slalom ; nel 2011, a Garmisch, vinse il bronzo nello slalom ;a Schladming nel 2013 fu medaglia di bronzo in gigante), Dominik Paris (e' al sesto Mondiale; a Schladming 2013 vinse la medaglia d'argento in discesa e ad Are 2019 vinse il titolo del superG), Giuliano Razzoli, Florian Schieder (debuttante), Riccardo Tonetti, Alex Vinatzer (nel Mondiale di Are del 2019 vinse la medaglia di bronzo nel parallelo a squadre).