Sci: Schwarz vince slalom Schladming, azzurro Moelgg 8/o

Lo slalom speciale notturno di Schladming e' stato vinto dall'austriaco Marco Schwarz in 1.44.04. Per lui a 25 anni e' Il quarto successo in carriera ed il secondo stagionale, al comando netto della classifica di disciplina. Secondo Il francese Clement Noel in 1.44.72 e terzo l'altro francese Alexis Pinturault in 1.44.86, autore di una gara rimonta.

Miglior azzurro ancora una volta il veterano della squadra Manfred Moelgg, 8/o in 1.5.62 con i suoi 38 anni. Poi in classifica c'è' solo il trentino Stefano Gross 14/o in 1.46.89.

La coppa del mondo uomini passa ora in Francia, sotto il monte Bianco, a Chamonix: ancora due slalom speciale sabato e domenica. Sarà' l'ultima occasione per definire la squadra azzurra per i Mondiali di Cortina.