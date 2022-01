Goggia 'cuore spezzato', 'posso solo accettare piano di Dio'

"Se questo è il piano che Dio ha per me, altro non posso fare che spalancare le braccia, accoglierlo e accettarlo.

Grazie a tutti". E' il primo messaggio di Sofia Goggia, postato sul profilo Instagram, dopo l'infortunio che ne mette in forte dubbio la partecipazione ai Giochi invernali di Pechino, al via dal 4 febbraio. L'azzurra accompagna il post alla sua foto sorridente, sugli sci, e all'emoticon di due cuori, uno dei quali e' però spezzato.