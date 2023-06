Pallavolo: Nations League donne; 18 azzurre convocate al raduno

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Sono 18 le azzurre convocate dal ct della nazionale femminile di pallavolo, Davide Mazzanti, per la ripresa degli allenamenti in ottica Pool 2 e 3 di Nations League. L'Italia si ritroverà domani pomeriggio nel centro di preparazione olimpica 'Giulio Onesti' di Roma per lavorare in vista delle tappe del torneo in programma ad Hong Kong (13-18 giugno) e Bangkok (27 giugno-2 luglio). La lista si ridurrà poi alle 14 che partiranno per la trasferta asiatica.

Da segnalare i rientri in gruppo di Francesca Villani e Eleonora Fersino - assenti nella tappa in Turchia per via di due infortuni rimediati nel corso delle due amichevoli disputate a Lanciano contro Croazia e Canada -, le cui condizioni saranno valutate dallo staff sanitario azzurro.

Palleggiatrici: Francesca Bosio e Giulia Gennari.

Opposti: Sylvia Nwakalor e Adhuoljok John Majak Malual.

Schiacciatrici: Alice Degradi, Sofia D'Odorico, Francesca Villani, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi. Centrali: Linda Nwakalor, Alessia Mazzaro, Anna Danesi, Federica Squarcini, Marina Lubian, Sarah Fahr. Liberi: Eleonora Fersino, Sara Panetoni e Beatrice Parrocchiale.

Dal 7 al 10 giugno insieme al gruppo lavorerà anche la ventenne Ekaterina Antropova, invitata a prendere parte agli allenamenti. (ANSA).