Pallavolo: Nations league donne, Italia-Thailandia 3-2

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Debutto vincente ma sofferto per l'Italia nella Nations league di pallavolo femminile. Le azzurre hanno superato la Thailandia 3-2 (24-26; 25-17; 27-29; 30-28; 15-11) al termine di una maratona di oltre 2 ore e mezza, ad Antalya nella primissima sfida della giornata d'apertura della Pool 1 di . Ottima la prova di Loveth Omoruyi al pari di una decisiva Sylvia Nwakalor soprattutto nel quarto set quando la partita sembrava essersi compromessa. Domani giornata di riposo per le azzurre che torneranno in campo giovedì 1 giugno alle ore 16 (italiane) contro la Polonia. (ANSA).