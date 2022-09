Mondiali volley: 3-1 a Cuba, Italia ai quarti

Pur cedendo il primo set in quattro gare, gli azzurri hanno avuto ragione di Cuba per 3-1 negli ottavi di finale dei Mondiali di pallavolo a Lubiana e ora attendono di conoscere i nome della rivale, la Francia campione olimpica in carica o il Giappone. La temibile squadra caraibica si è rivelata dura da superare, con scarti ridotti in tutti i set (25-21, 21-25, 26-24, 25-18), a parte l'ultimo in cui l'Italia ha preso un vantaggio più ampio ma solo nel finale. De Giorgi ha schierato Giannelli in palleggio, Romanò sulla sua diagonale, Lavia e Michieletto martelli, Galassi e Russo centrali, Balaso libero. Dall'altra parte, Cuba in campo con Goide palleggiatore, Herrera opposto, Yant e Mergarejo schiacciatori, Simon e Osoria centrali, Garcia ibero.

Primo set difficile, giocato palla su palla per lunghi tratti e caratterizzato anche da qualche sbavatura degli azzurri che però nel complesso sono stati bravi a rimanere concentrati nonostante un servizio non impeccabile. Nelle battute conclusive, l'Italia ha piazzato un paio di colpi decisivi per il 25-21. Una maggiore fallosità nella ripresa ha consentito a Cuba di prendere un vantaggio nel finale di set, portando a casa l'1-1. La terza frazione è stata ancora caratterizzata da un grande equilibrio, una guerra di nervi che ha visto l'Italia due volte sul +2 (23-21, 24-22) e chiudere al terzo tentativo. Nel quarto set, Anzani è entrato in sestetto dall'inizio e ha guidato i compagni a un importante recupero dopo un avvio complicato. Passo dopo passo gli azzurri hanno gestito un minimo vantaggio con il vicecapitano determinante in questa fase per prendere un vantaggio decisivo. Mercoledì prossimo, qualche che sia l'avversaria, l'Italia dovrà essere meno fallosa e più continua per sperare di centrare la semifinale. Intanto, c'è tempo per recuperare le forze e schiarirsi un po' le idee.